Ниже границы бедности в России живет 12,6 млн человек, следует из предварительных данных Росстата. Это 8,6% от общей численности населения, говорится в справке за январь-сентябрь 2024 года.

По сравнению с тем же периодом 2023 года россиян, живущих за чертой бедности, стало меньше на 2 млн человек. Сама граница бедности в январе-сентябре 2024-го составила 15 377 руб. — примерно на тысячу рублей больше, чем в тот же период 2023-го.

В статистику не включены данные по новым территориям — Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Ранее опрос Superjob показал, что реальная «черта» бедности должна быть установлена на уровне практически втрое выше — 43 тысячи рублей. Чтобы не быть «бедным» в крупных городах, нужен больший доход — например, 45 тысяч рублей в Москве, 41 тысяча в Санкт-Петербурге.