Евросоюз планирует включить 50 новых товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций, рассказал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан казахстанскому SilkWay. Текстовый вариант интервью публикует агентство Kazinform.

«Мы охватываем 60% всех предыдущих импортных и экспортных товаров, около 7 500 продуктов. Единственные товары, которые я обсуждал с Казахстаном, — это 50 товарных кодов. Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание», — рассказал он.

О’Салливан обсудил антироссийских санкции с властями Казахстана в ходе своего визита в республику, который состоялся 30 января. Среди прочего, спецпосланник отметил, что Казахстан не должен использоваться «как платформа для уклонения от санкций, особенно когда речь идет о продукции с потенциальным военным применением».

«Казахстанские власти подумают, как лучше с этим справиться. И я уверен, что в духе хорошего сотрудничества, которое мы установили, будут найдены решения», — отметил О’Салливан и подчеркнул, что все зависит от правительства республики.

16-й пакет санкций должны подготовить до 24 февраля, указывает Kazinform. Ранее Reuters писал, что Европейская комиссия (ЕК) предложила запретить импорт российского первичного алюминия и ограничить продажи игровых приставок.

Как отмечает агентство, импорт первичного алюминия приносит России значительные доходы, что якобы позволяет ей продолжать военную операцию. Авторы инициативы предлагают вводить запрет на алюминий поэтапно: в течение года его можно будет закупать по установленным квотам, после чего его импорт в ЕС полностью остановят.

Продажи в России игровых приставок, авиасимуляторов и джойстиков предлагают ограничить, поскольку они могут использоваться в качестве контроллеров для беспилотных летательных аппаратов. Reuters отмечает, что это решение повлияет на продажи Microsoft Xbox, Nintendo Switch и Sony Playstation.

В новый пакет антироссийских санкций также предлагается включить 50 новых юридических и физических лиц. Дипломаты ЕС не уточнили, о ком именно идет речь.

Также ЕК хочет ввести новые ограничения на «программное обеспечение, связанное с разведкой нефти и газа», «запрет на транзакции», который будет распространяться на порты, шлюзы и аэропорты в России, используемые для передачи беспилотных летательных аппаратов, ракет или для обхода ограничения цен на нефть G7.

Вместе с тем ЕК, по данным Reuters, решила не запрещать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на давление со стороны некоторых государств-членов, из-за опасений, что они не найдут достаточных альтернатив вовремя.