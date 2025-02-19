Россия не угрожает шведскому острову Готланд и королевству в целом, скандинавы пугают сами себя. Такое мнение посол России в Швеции Сергей Беляев высказал в специальном интервью RTVI.

«Естественно, Россия на Швецию нападать не собирается, и, на мой взгляд, единственная опасность, которая для шведов существует, — это опасность того, что они могут быть втянуты в какой-то конфликт через НАТО, будь то с нами или с кем-то другим — даже не желая того, как член НАТО», — сказал Беляев.

Дипломат рассказал, что осенью прошлого года Североатлантический альянс проводил учения в северной Финляндии. После учений состоялась пресс-конференция военных из США, Финляндии и Франции.

«И когда журналисты начали спрашивать, чем вы занимаетесь, какие планы и так далее, то и финн, и француз показали на американца — мол, «он главный, вот он и будет отвечать». А американец, как и положено военному, сказал очень четко: «А вот что прикажут из Вашингтона, то мы и будем делать»», — вспоминает Беляев.

По мнению дипломата, проблема заключается в том, что «не от шведов зачастую будет зависеть их судьба».

«Что касается Готланда. Вы понимаете, то, что видно здесь: шведы, равно как и другие скандинавы, пугают сами себя. Поскольку нельзя откопать чего-то такого, чтобы мы их напугали, они начинают выдумывать всякие фантастические сценарии, что Россия нехорошего могла бы с ними сделать. <…> Отсюда эти сценарии того, как и куда Россия может напасть, хотя Россия никуда нападать не собирается, как вы понимаете.», — заключил Беляев.

Готланд расположен в Балтийском море примерно в 100 км от материковой части Швеции.

В мае 2022 года, через три месяца после начала полномасштабного военного конфликта на Украине, Швеция подала заявку на вступление в НАТО и присоединилась к Североатлантическому альянсу в в марте 2024-го.

Вскоре после этого премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова усилить защиту Готланда и будет обсуждать это с союзниками по НАТО.

В мае 2024 года тогда главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден сказал журналистам, что президент России Владимир Путин «положил глаз» на Готланд, поскольку его цель — «контролировать Балтийское море». «Мы не можем допустить этого», — заявил Бюден.