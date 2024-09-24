Переговоры о создании в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российской военной базы между двумя странами ведутся по линии Минобороны, но сейчас они находятся не в активной фазе по нескольким причинам. Об этом в интервью изданию «Африканская инициатива» сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.

«Например, есть технический аспект: поиск локации, размещение собственно базы, прибытие контингента. А есть более широкий аспект, который связан вообще с концепцией присутствия, учитывая то, что на данный момент уже существует определенный формат», — рассказал он.

Бикантов отметил, что российским дипломатам конкретные детали переговорного процесса неизвестны, поскольку через них информация об этом не проходила.

«Но мы знаем, что Министерство обороны Российской Федерации держит этот вопрос на контроле и поддерживает контакты с коллегами в ЦАР», — добавил он.

Дипломат также заверил, что попытки американской частной военной компании Bancroft проявить активность в ЦАР и процесс развертывания в стране военной базы России никак не связаны.

В феврале 2024 года представители американской частной военной компании Bancroft заявили о нецелесообразности своего присутствия в ЦАР ввиду сложной логистики поставок, а также в связи с запретом полета беспилотников в воздушном пространстве страны. Однако, в сентябре основатель Bancroft заявил, что на работу в ЦАР было потрачено $1,4 млн.

«Насколько я знаю, специалисты ЧВК Bancroft больше не находятся на территории страны. Несмотря на растиражированные заявления о выделении 1,5 млн долларов на деятельность компании, сама история вошла в стадию затухания. С нашей базой действия ЧВК никак не связаны», — отметил он.

По словам Бикантова, с самого начала зная расклад сил в республике, представители Bancroft заявляли, что они не антагонисты, не противоречат интересам России в ЦАР.

«Хотя, по нашим данным, в декабре 2022 года на полях саммита США-Африка, когда впервые всплыла тема с американской ЧВК — причем, не как альтернативы российским инструкторам, а как дополнения, — тогда, может, у наших американских коллег было больше энтузиазма. Но расчеты не оправдались, потому как США не учли те симпатии, привязанности, чувство благодарности народу России от центральноафриканцев за то, что он «вытащил» ситуацию в стране из фактически провальной», — заявил он.

Посол напомнил, что попытки захвата столицы ЦАР уже происходили в конце 2020-2021 года, однако российским военным специалистам удалось стабилизировать ситуацию.