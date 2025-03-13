Судан был и остается для России надежным другом и партнером. Об этом «Африканской инициативе» рассказал посол РФ в республике Андрей Черновол.

«Отрадно констатировать, что наше взаимодействие находится на подъеме. Отмечаем принципиальный настрой здешнего руководства выстроить стратегическое сотрудничество с Россией», — сказал он.

По словам дипломата, официальные контакты между двумя странами активизировались на всех уровнях. В частности, поддерживается плотная двусторонняя координация в ООН как по суданской проблематике, так и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Как вы знаете, Россия в конце прошлого года заветировала неприемлемый британский проект резолюции СБ ООН, не позволив недоброжелателям создать предпосылки для внешнего вмешательства, что и вынудило их выйти “из тени” и активно включиться в работу по новому плану, но с прежними целями», — отметил Черновол.

В свою очередь, суданские партнеры учитывают российские подходы по крайне важному для Москвы украинскому досье, выступают солидарно с Россией по другим глобальным вопросам, отметил посол.

Дипломат добавил, что российский бизнес проявляет все больший интерес к выходу на суданский рынок. По его словам, в последние месяцы Порт-Судан посетили сразу несколько российских бизнес-делегаций, обсудивших с партнерами вполне конкретные взаимовыгодные проекты.

Россия также учитывает важное стратегическое положение Судана, позволяющее в перспективе стать одним из важнейших логистических хабов Африки, оплотом стабильности региона.