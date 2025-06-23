Новый папа римский Лев XIV сдержан, но дружелюбен в общении. Об этом рассказал в специальном интервью RTVI посол России в Ватикане Иван Солтановский. Дипломат раскрыл подробности своего разговора с понтификом.

«Когда папу избрали, он устроил встречу, аудиенцию для всех послов при Ватикане. И тогда мы подходили к папе римскому, жали ему руку, он нам жал руку. И это была возможность сказать буквально несколько слов приветствия и одну — две фразы. Это протокольное знакомство всех послов при Ватикане», — рассказал Иван Солтановский.

Посол добавил, что затем еще дважды встречался с понтификом.

«Когда избрали Льва XIV, предполагалось, что от России на интронизации будет правительственная делегация во главе с нашим министром культуры Ольгой Любимовой. Но по техническим причинам, к сожалению, этот визит этот не состоялся, и главой делегации был назначен я», — пояснил Солтановский.

Дипломат рассказал, что во время церемонии пожал руку понтифику.

«И еще имел возможность сказать ему несколько слов — не только приветствия, но и передать наше пожелание к новому понтифику о продолжении тех достаточно конструктивных, нормальных взаимоотношений, которые были при Франциске. И с его стороны я получил позитивный ответ», — сказал собеседник RTVI.

По его словам, Лев XIV «достаточно сдержан, но при этом дружелюбен, открыт, слушает внимательно собеседника». Понтифик знает много языков, говорит и на английском, и на французском.

«Лев XIV произвел первое впечатление достаточно открытого, не зацикленного, но в то же время, конечно, сдержанного человека», — подчеркнул Солтановский.

21 апреля на 89-м году жизни скончался папа римский Франциск. 8 мая конклав кардиналов выбрал нового главу Римско-католической церкви. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV. Это 267-й папа и первый в истории понтифик из США.