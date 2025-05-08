Новым папой римским 8 мая был избран американец Роберт Фрэнсис Прево. Он взял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.

Конклав избрал папу в течение двух дней. Вчерашнее и первое сегодняшнее голосования завершились безрезультатно, но в третий раз кардиналы пришли к общему решению.

Лев XIV уже выступил с традиционным обращением на площади Святого Петра.

«Мир вам всем. Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за Бога. И я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в наши сердца и в наши семьи», — сказал он.

В своем приветственном слове понтифик заявил, что католическая церковь должна стремиться быть «ближе к тем, кто страдает»

«Вместе мы должны попытаться выяснить, как стать церковью, которая строит мосты, устанавливает диалог и открыта для приема всех», — сказал Лев XIV.

Роберту Прево 69 лет, он родом из Чикаго. Несколько десятилетий преподавал и служил в Перу, а затем управлял проблемными епархиями. Как пишет Sky News, новый понтифик свободно владеет пятью-шестью языками.

Политолог Александр Кынев напомнил, что Роберта Прево включали во второй десяток кандидатов как возможную компромиссную фигуру между реформаторами и консерваторами, а также имеющего связи и в Северной и в Латинской Америке.