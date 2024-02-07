Великобритания не добивается выдачи российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*, которого Мосгорсуд приговорил к 25 годам тюрьмы. Об этом заявил в специальном интервью RTVI посол России в этой стране Андрей Келин.

«Я должен сказать, что они добиваются свидания с Кара-Мурзой* и ставят вопрос о его местонахождении, состоянии здоровья и так далее. Дело в том, что он имеет двойное гражданство — он имеет гражданство Великобритании и имеет российское гражданство, и он был осужден как гражданин России по российским законам и отбывает срок, соответственно, по российским законам. Поэтому у нас нет никаких оснований здесь идти навстречу британцам в этом вопросе», — заявил Келин.

Он добавил, что представители британского посольства в Москве присутствовали на судебном процессе Кара-Мурзы* и «знают канву» дела.

«В общем, знают обвинительный состав. Я, честно говоря, не фиксировал шагов, чтобы они добивались его выдачи, просто для этого нет у них оснований», — заключил дипломат.

Дело Кара-Мурзы*

Владимир Кара-Мурза* был арестован весной 2022 года. Изначально против него возбудили дело о распространении фейков про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), а затем — об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о госизмене (ст. 275 УК).

Адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров говорил, что поводом для возбуждения дела о госизмене стали публичные выступления политика на Западе. «Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика», — заявлял Прохоров.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс.руб. с запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии.

В июле 2023 года США подтвердили, что ведут с Россией переговоры об обмене заключенными, в рамках которого американской стороне могут передать журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже.

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