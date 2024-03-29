Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм «очень высоко» оценивает усилия республики по части соблюдения санкционных мер, введенных странами Запада в отношении России. Своим мнением дипломат поделился в интервью главному редактору казахстанского портала BES.media Серикжану Маулетбаю.

«Я считаю, что ваше правительство проделало хорошую работу, чтобы понять, какие законы действуют, как применяются санкции, и стараются их соблюдать. Последние два года президент [Кахастана Касым-Жомарт Токаев] неоднократно заявлял, что Казахстан будет соблюдать международные санкции против Российской Федерации, а также приложит все усилия, чтобы Казахстан не превратился в площадку для обхода санкций», — сказал Розенблюм.

По его словам, Вашингтон видит, что за последние два года кабинет министров республики прилагает «последовательные усилия, чтобы сдержать свое обещание». «Президент взял на себя обязательства, и я считаю, что правительство их выполняет», — отметил американский дипломат.

Он добавил, что для Казахстана соблюдение антироссийских санкций — нелегкая задача, поскольку ограничительные меры со временем меняются, при этом Астана и Москва “ведут торговлю в больших объемах”.

«Вы знаете, что между странами граница в 7 тыс. Километров, где ведется торговля, так что это не такая уж простая задача. Но цель есть и усилия прилагаются. Мы очень довольны уровнем сотрудничества», — заявил Розенблюм.

Главред BES.media также спросил собеседника о том, как США отнесутся к тому, что Россия может выиграть конкурс на строительство атомной электростанции (АЭС), которую в ближайшие годы планируется возвести в Казахстане, если такое решение будет поддержано на референдуме.

«Мы очень хорошо осведомлены о том, что Казахстан собирается построить АЭС. Как мы понимаем, это необходимо для того, чтобы удовлетворить потребность страны в электроэнергии, а также снизить зависимость от углеродного топлива. Это часть программы по декарбонизации, которую мы все поддерживаем. Насколько я понимаю, в этом году должны провести референдум [по этому вопросу]. Президент обещал это прошлой осенью. Народ Казахстана примет решение. Мы знаем, что уже идет конкурс, что четыре консорциума подали заявки, но все еще не ясно на какой стадии находится их рассмотрение», — отметил американский дипломат.

Он предположил, что, когда будет принято решение или ситуация приблизится к разрешению этого вопроса, Казахстан будет консультироваться со многими странами, включая Соединенные Штаты.

«Мы ожидаем, что, принимая решение о строительстве этой станции, предполагая, что оно будет утверждено на референдуме, правительство Казахстана будет учитывать все факторы, такие как способность участников конкурса осуществить проект, а также то, какую страну они представляют», — добавил Розенблюм.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает «очень живой, активный диалог» с казахстанскими партнерами по вопросу строительства АЭС в республике. При этом, по словам американского дипломата, США не дает каких-то особых рекомендаций или советов относительно возведения станции, лишь консультируя власти азиатской страны по теме, связанной «с энергетической отраслью, включая область атомной энергии».

По словам Розенблюма, у США есть новые разработанные технологии, которые называются «малыми модульными реакторами» — их, как он утверждает, только начинают внедрять в стране и других государствах.

«Мы старались предоставить информацию Казахстану с учетом его будущей потребности в электроэнергии. Мы знаем, что Казахстан очень заинтересован в том, чтобы быть частью этой новой волны ядерных технологий. Важно знать, что эта технология более безопасная, чем та, что есть сейчас и более гибкая, потому что, условно говоря, это небольшие реакторы, и им не требуется огромного количества воды и других веществ для охлаждения», — пояснил дипломат.

Посол США в Казахстане также добавил, что для такой страны как Казахстан с его огромной территорией это может быть очень подходящей альтернативой.

В августе 2023 года Минэнерго Казахстана составило шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий. Тогда в список вошли:

китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;

корейская KHNP c реактором APR-1400;

российская «Росатом» c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;

французская EDF с реактором EPR-1200.

В ноябре в кулуарах мажилиса (нижняя палата, которая входит в парламент Казахстана) министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что республика дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству атомной электростанции.

По его словам, решение о строительстве атомного объекта будет принято после проведения референдума.

«Ранее министерство говорило о том, что данный вопрос не требуется для вынесения в соответствии с законодательством. После того, как глава государства дал поручение, министерство энергетики работает над организацией референдума», — сказал Саткалиев.