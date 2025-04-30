Сейчас «нет никаких признаков», что президент Сербии Александр Вучич «чувствует себя неуверенно» и может уйти в отставку, несмотря на протесты в стране. Об этом в интервью RTVI заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«В целом нет никаких признаков того, что сейчас Вучич чувствует себя неуверенно как президент, скорее, наоборот. Что касается протестов, пока еще трудно и преждевременно говорить, что они остановлены или сходят на нет. Вероятно, какое-то время они будут продолжаться», — признал посол России в Белграде.

По мнению дипломата, президент Сербии противопоставляет протестам «конкретную работу», а также альтернативное антиправительственным демонстрациям «народное» движение «За Сербию».

«В руках президента достаточно сильные механизмы, которые на его стороне и которые позволят ему не только сохранить внутриполитическую устойчивость, но и то поступательное движение, прежде всего, в экономике, с опорой на новое правительство Сербии», — добавил Александр Боцан-Харченко.

Ранее Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что во время протестов в Белграде 15 марта правоохранительные органы применили «звуковую пушку» против демонстрантов.

16 апреля эксперты ФСБ, которых пригласили сербские власти, опубликовали отчет. В нем говорится, что «акустические устройства для разгона участников митинга не применялись».

При этом Вучич принял решение о смене правительства под давлением оппозиции.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Причиной стало трагическое происшествие на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября 2024-го навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате 15 человек, включая ребенка, погибли, несколько десятков — пострадали. Вечером 15 марта люди собрались на улице Краля Милана в Белграде на акцию «15 минут молчания». В какой-то момент в толпе возник странный шум. В соцсетях появились видео, на которых демонстранты в панике разбегаются. После этого стала распространяться версия, что полиция использовала акустическое оружие против протестующих.