Если в отчете ФСБ России говорится, что сербская полиция не использовала «звуковую пушку» против протестующих в Белграде 15 марта, то нет никаких оснований сомневаться в выводах экспертов. Об этом в интервью RTVI заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат признался, что не видел сам отчет российских спецслужб, который президент Сербии Александр Вучич представил 16 апреля. При этом посольство России помогало в «организации участия и экспертной поддержки» специалистов ФСБ, которые приехали по приглашению Белграда.

«Где-то в общем и целом нас информировали. <…> С самого начала было понятно, что в данном случае имело место злоупотребление и попытка очернить действия властей в ходе массовых протестов 15 марта. Надо было за что-то зацепиться, чтобы обвинить власти, правоохранительные органы в превышении полномочий и в агрессивном поведении в отношении протестующих. Найти это было крайне трудно», — сказал Боцан-Харченко RTVI.

Сербская полиция, по его словам, на всех этапах вела себя «профессионально и аккуратно». Определенные меры предпринимались только в отношении тех, кто нарушал закон.

«Зацепиться было не за что. Поэтому создана версия об использовании данного вида воздействия, оружия. Если есть такие данные в докладе специалистов, у нас нет никаких оснований сомневаться в правильности и оправданности их мнения. На то они и специалисты. Да и приглашали их не для того, чтобы потом сомневаться, а наоборот, чтобы получить окончательный результат», — добавил дипломат.

По словам посла, протесты, «цветные революции или попытки таковых», причем не только в Сербии, обязательно требуют организаторов. И за любым массовым действом протестного характера, «даже если оно выглядит спонтанным и хаотичным, обязательно стоит четкая и глубокая организация».

«Поэтому у меня нет оснований не верить в организаторов с учетом взвинченности и эмоций, с учетом того, что участники демонстрации, как правило, восприимчивы каким-то сигналам, находятся на высоком уровне возбуждения или эмоционального подъема. Это говорит о том, что достаточно несколько организаторов, чтобы бросить клич, дать какие-то сигналы, и люди будут реагировать так, как они реагировали», — считает глава дипмиссии в Белграде.

В отчете ФСБ говорится, что «акустические устройства для разгона участников митинга не применялись». При этом эксперты российской спецслужбы отметили, что были «явные признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использованием смартфонов для синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки, а также блокирования скорой помощи».

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Причиной стал инцидент на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября 2024-го навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате 15 человек, включая ребенка, погибли, несколько десятков — пострадали. Вечером 15 марта люди собрались на улице Краля Милана в Белграде на акцию «15 минут молчания». В какой-то момент возник странный шум. В соцсетях появились видео, на которых демонстранты в панике разбежались. После этого стала распространяться версия, что полиция использовала акустическое оружие против протестующих.

Полная версия интервью выйдет на YouTube-канале RTVI и на сайте www.rtvi.com.