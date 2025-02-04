Варшава претендует на несколько объектов недвижимости, которыми владеет российская сторона, заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. Он не уточнил, о каких зданиях идет речь.

«Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», — сказал он.

После начала военной операции на Украине в 2022 году польские власти заблокировали счета посольства и торгпредства России в республике. Варшава обвинила Москву в том, что эти средства якобы использовались «для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма».

В ноябре того же года «Ведомости» писали, что Польша присвоила себе базу отдыха российской дипмиссии «Скубянка» под Варшавой, где находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

Кроме того, российский посол утверждал, что республика забрала себе здание по адресу Собеского, 100 в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью.

МИД Польши тогда сообщил, что инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» России и «не используются в дипломатических целях». Речь шла о средней школе при посольстве России в Польше и заброшенном здании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что Москва предпримет ответные меры.

В 2023 году представители власти Варшавы заняли школу при посольстве России и потребовали от сотрудников учреждения покинуть его. Андреев назвал действия польских властей «вторжением на территорию дипломатического объекта», пообещав, что Россия примет ответные меры.

Мэрия Варшавы ведет исполнительное производство в отношении здания школы при российском посольстве, пояснял порталу tvp.info официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По его словам, россияне занимают здание «незаконно».

В конце апреля 2023 года российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России в банке Santander. По словам посла, на счетах находились «значительные средства» в долларах и злотых.