США «поддерживают стремление Украины положить конец» боевым действиям, заявили в посольстве США в Москве. Так в американской дипмиссии в Москве прокомментировали RTVI «план победы» украинского президента Владимира Зеленского, который он представил 16 октября.

«Мы ясно дали понять, что поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, чтобы положить конец этой ненужной войне», — сообщили в дипмиссии.

Более подробно план Зеленского в посольстве США комментировать не стали.

16 октября Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде. Всего глава государства изложил пять пунктов. По его словам, документ также включает три секретных протокола, которые озвучены не были.

Представленный Зеленским «план победы» включает приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики. В одном из пунктов плана говорится, что в будущем контингент США в Европе смогут заменить украинские военнослужащие.

В Кремле «план победы» Зеленского сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта.

«Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов и «кровавой пеной на губах убийцы, неонациста», передает РИА Новости. По ее мнению, украинский президент своим «планом победы» подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

«Это не «план победы» Зеленского, это «план беды» Украины и украинского народа. Все это нацелено на очередное выколачивание денег и на презентации своих террористических возможностей», — сказала Захарова.