Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибли с начала конфликта в секторе Газа, сообщили ТАСС в посольстве Израиля в России.

«Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — сказал собеседник агентства.

В посольстве отметили, что среди военнослужащих израильской армии есть много россиян с двойным гражданством.

Ранее в диппредставительстве сообщали агентству, что россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях и призываются «тысячами».

Службу в ЦАХАЛ проходят все граждане Израиля, достигшие 18 лет. Исключение составляют арабы и бедуины — они могут служить добровольцами. Женщины, которые состоят в браке, также освобождаются от призыва.

В октябре 2023 года в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли около 1,2 тыс. человек, более 250 были взяты в заложники. В ответ на атаку Израиль развернул военную операцию в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦАХАЛ тогда заявил, что в течение 48 часов после нападения ХАМАС были мобилизованы 300 тыс. резервистов.

Согласно данным органов здравоохранения Газы, в результате действий Израиля погибли более 30 тыс. человек, более 70 тыс. получили ранения. В конце ноября 2023 года между сторонами действовал режим прекращения огня, во время которого были освобождены более ста заложников. Боевые действия возобновились в декабре.