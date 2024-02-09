Посольство Германии в Москве не стало комментировать возможность обмена россиянина Вадима Красикова, отбывающего пожизненное наказание в Берлине, на американского журналиста Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

«Комментария не будет», — ответили в германской дипмиссии на запрос RTVI.

В интервью Такеру Карлсону, вышедшему в ночь на 9 февраля, президент России Владимир Путин упомянул «человека, отбывающего наказание в союзной стране США». «Он, поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из европейских столиц», — отметил Путин. Президент дал понять, что не исключает обмена этого «патриота» на Гершковича, если американская сторона выполнит условия Москвы.

Имени этого человека Путин не назвал, но под описание подходит Вадим Красиков, который был приговорен Высшим судом Берлина к пожизненному заключению — его признали виновным в заказном убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в парке Малый Тиргартен в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал пояснять, говорил ли Путин именно о Красикове. «Я оставляю это без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что хотел сказать, после того, как по Гершковичу последовал вопрос», — отметил он.

Ранее в интервью RTVI посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф также не стал комментировать утечки в The Wall Street Journal о том, что готовится многосторонняя сделка по обмену заключенными между Россией и США с подключением третьих стран. В публикации сообщалось, что Москва особенно заинтересована получить из Германии Красикова.