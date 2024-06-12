Посольство России в Нигерии назвало ложью сообщения об отправке африканских студентов, обучающихся в российских вузах, в зону боевых действий на Украине. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале дипмиссии.

«Подобные новости не только не соответствуют действительности, но и наносят ущерб российско-нигерийскому сотрудничеству в области образования, вводя в заблуждение многочисленных соискателей стипендий и грантов, а также их партнеров, которые могут быть крайне обеспокоены подобной ложью», — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что африканские студенты не сталкиваются с трудностями при продлении виз, продолжая обучение в России. «Многочисленные ассоциации нигерийских студентов в России не сообщали о каких-либо проблемах с получением необходимых документов для продолжения пребывания в стране», — добавили в посольстве.

9 июня агентство Bloomberg написало со ссылкой на европейских чиновников, что Россия «заставила тысячи мигрантов и иностранных студентов сражаться бок о бок с российскими войсками <…> против Украины, добавив дополнительные силы для своего наступления в Харьковской области».

По словам источников издания, российские официальные лица «все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в армию». Один европейский чиновник сказал, что некоторые африканцы, находящиеся в России по рабочим визам, были задержаны и «вынуждены выбирать между депортацией или боевыми действиями».