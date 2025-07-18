В Костанае стартовало строительство нового транспортно-логистического комплекса «Тобыл» — одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана. Проект возводится на территории индустриальной зоны города Костанай и станет ключевой точкой в реализации транзитной стратегии Казахстана.

Проектная мощность ТЛК «Тобыл» — до 400 тысяч двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, или свыше 11 млн тонн грузов. Площадь логистического комплекса составит 133,6 гектара, общий объем инвестиций оценивается в 64 млрд тенге (около 10 млрд рублей).

Строительство крупнейшего в стране ТЛК реализуется при поддержке «Фонда развития промышленности» Казахстана. ТЛК «Тобыл» обеспечит логистическую поддержку “для стремительно растущей промышленности региона. Увеличится экспорт, снизятся издержки бизнеса, появятся новые ниши для инвестиций», заявил, комментируя начало строительства, глава администрации Костанайской области Кумар Аксакалов.

При этом в Казахстане не скрывают, что ввод «Тобыла» приведет к росту грузооборота как по маршруту «Северный Казахстан — Южный Урал», так и в обратном направлении — в Китай.

В настоящий момент Костанайская область обеспечивает более 70% экспортных поставок железной руды Казахстана. Ранее основным ее покупателем был Магнитогорский металлургический комбинат, однако после введения против него санкций, объемы поставок в Россию заметно упали. Также регион является крупным производителем зерна и муки, которая поставляется на внешние рынки транзитом через Россию.

Еще одна важная причина строительства ТЛК здесь — сдача в эксплуатацию в 2025 году завода KIA мощностью 70 тыс. автомобилей в год и запуск кластера по производству автокомпонентов общей мощностью более 220 тыс. единиц. Казахстан в первую очередь рассчитывает поставлять эту продукцию на российский рынок.

Илья Никитин