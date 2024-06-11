В начале июня в подмосковном городе Балашиха вооруженный мачете 17-летний подросток напал на 18-летнюю девушку и ее 25-летнего молодого человека. С девушкой нападавший ранее состоял в отношения, а с молодым человеком — Никитой Гуторовым — играл в рок-группе «Свинья». Гуторов рассказал RTVI подробности произошедшего.
«Пострадавшая встречалась с нападавшим четыре месяца, после чего они расстались по причинам, не связанным со мной. После этого, спустя два месяца, мы начали отношения с пострадавшей. Я и нападавший играли вместе в группе «Свинья». Он был у меня на гитаре. Поскольку мы шифровали наши отношения с пострадавшей, он не знал про них. И покинул он группу по причине выгорания ко всему после расставания», — рассказал он.
Конфликт между ними возник на фоне одержимости нападавшего его бывшей возлюбленной, говорит Гуторов. «Он никак не мог отпустить ее, хотя с момента их расставания прошел год. Разногласия в группе никак с этим не связаны. Не знаю, уместно ли здесь слово «ревность», поскольку они расстались год назад», — пояснил пострадавший
Нападение произошло, когда молодой человек вместе с девушкой возвращались домой. «Поднимались на 15 этаж. Когда был открыт лифт, я подошел первый к двери тамбура, и буквально через секунду мы увидели, что он бежит на нас с мачете», — сообщил он.
Помимо мачете, у нападавшего с собой было шило, которым он нанес пострадавшему 15 ранений, рассказал Гуторов. В результате нападения он получил рассечение кожи головы, 20-сантиметровый шрам, открытый перелом лодыжки правой ноги, множественные перерезы сухожилий и нервов, пробитие кости и пробитие легкого. Его состояние сейчас оценивается как тяжелое.
Нападение произошло 2 июня в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха. Следственный комитет сообщал, что “несовершеннолетний, находясь в подъезде дома <…>, на почве ревности, используя нож типа мачете, нанес 18-летней девушке и 25-летнему мужчине резаные раны». Как отмечало ведомство, довести преступный умысел нападавший «не смог по независящим от него обстоятельствам». Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). Он арестован.
Пострадавшая рассказывала «Комсомольской правде», что нападавший ранее угрожал покончить с собой, если она не согласится «быть вместе». По ее словам, во время нападения Гуторов задержал нападавшего, пока она просила окружающих вызвать на место сотрудников экстренных служб. Девушка также сообщила, что от ранений перестала чувствовать одну из своих рук.