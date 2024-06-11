В начале июня в подмосковном городе Балашиха вооруженный мачете 17-летний подросток напал на 18-летнюю девушку и ее 25-летнего молодого человека. С девушкой нападавший ранее состоял в отношения, а с молодым человеком — Никитой Гуторовым — играл в рок-группе «Свинья». Гуторов рассказал RTVI подробности произошедшего.

«Пострадавшая встречалась с нападавшим четыре месяца, после чего они расстались по причинам, не связанным со мной. После этого, спустя два месяца, мы начали отношения с пострадавшей. Я и нападавший играли вместе в группе «Свинья». Он был у меня на гитаре. Поскольку мы шифровали наши отношения с пострадавшей, он не знал про них. И покинул он группу по причине выгорания ко всему после расставания», — рассказал он.

Конфликт между ними возник на фоне одержимости нападавшего его бывшей возлюбленной, говорит Гуторов. «Он никак не мог отпустить ее, хотя с момента их расставания прошел год. Разногласия в группе никак с этим не связаны. Не знаю, уместно ли здесь слово «ревность», поскольку они расстались год назад», — пояснил пострадавший

Нападение произошло, когда молодой человек вместе с девушкой возвращались домой. «Поднимались на 15 этаж. Когда был открыт лифт, я подошел первый к двери тамбура, и буквально через секунду мы увидели, что он бежит на нас с мачете», — сообщил он.

Помимо мачете, у нападавшего с собой было шило, которым он нанес пострадавшему 15 ранений, рассказал Гуторов. В результате нападения он получил рассечение кожи головы, 20-сантиметровый шрам, открытый перелом лодыжки правой ноги, множественные перерезы сухожилий и нервов, пробитие кости и пробитие легкого. Его состояние сейчас оценивается как тяжелое.