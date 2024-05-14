Пострадавшие от взрыва газового баллона в жилом доме в селе Усады под Казанью получат компенсацию в размере 30 тыс. рублей на семью. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе администрации города.

Там сообщили, что местные власти окажут всю необходимую помощь жильцам разрушенного дома. Уже сейчас для пострадавших и их родственников работает горячая линия.

«В рамках нашей программы мы выплатим пострадавшим по 30 тысяч рублей на семью. Возможно, будут еще выплаты, но пока это не точно. <…> По поводу компенсации жилплощади пока что у нас нет информации. Мы обеспечим граждан всем необходимым», — рассказали в пресс-службе.

В сгоревшем двухэтажном доме было 12 жилых помещений. Две семьи проживали в собственных квартирах, остальные десять — арендовали, уточнили в мэрии. Власти организовали для пострадавших пункт временного размещения на территории детского оздоровительного лагеря «Волга».

Днем 14 мая в одном из домов в селе Усады произошел взрыв, после чего там начался пожар. По словам очевидцев, причиной возгорания стал газовый баллон в квартире, где делали ремонт.

По информации «ТатарИнформ», в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в местную больницу.

Как писал Mash, один из пострадавших находится в реанимации, у него выявили ожоги 55% тела. Кроме того, по данным канала, в этот день утром в доме проводили работы газовщики. По словам очевидцев, газовые горелки «то включались, то выключались».