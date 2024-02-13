Решение Брюсселя использовать доходы от замороженных активов Центробанка России потенциально рискованное. Как предположил в беседе с RTVI депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, это может подорвать репутацию Евросоюза, а также привести к дальнейшему спаду в отношениях с Москвой и к ответным мерам.

По словам евродепутата, постановление Совета ЕС отражает «растущее бремя» продолжающейся финансовой поддержки Украины, которое приходится нести бюджету Евросоюза. Особенно учитывая опасения, что США, со своей стороны, прекратят выделять помощь Киеву, если на президентских выборах в Штатах победит бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

«Кроме того, это решение потенциально рискованное, если не сказать глупое. Во-первых, это может поставить под сомнение традиционное позиционирование ЕС как одной из мировых «безопасных гаваней» для крупномасштабных доходов от частных и государственных активов. Экономика ЕС переживает худший кризис со времен Второй мировой войны и не может позволить себе потерять иностранные инвестиции. Во-вторых, любое решение о конфискации российских активов ознаменовало бы дальнейший спад в отношениях с Москвой и, несомненно, привело бы к ответным мерам», — считает Гуннар Бек.

Однако помощь Украине в любом случае выделяется из бюджета ЕС, а этот процесс то и дело тормозится за счет таких стран, как Венгрия, власти которой не горят желанием и дальше финансировать Киев. Впрочем, по мнению европарламентария, Будапешт, в конце концов, согласится на такой шаг, но все равно выделение средств задержится.

К тому же пока ЕС решил лишь «зарезервировать» доходы от российских активов в ожидании решения, что с ними делать дальше.

«Теоретически решение [передать доходы от активов Украине] могло бы быть принято быстро, но из-за политически взрывоопасного характера такой фактической конфискации не думаю, что оно будет принято в течение следующих нескольких месяцев», — прогнозирует депутат Европарламента от ФРГ.

В постпредстве России при ЕС заявили RTVI, что пока не готовы комментировать постановление Брюсселя. В российской дипмиссии напомнили, что пока есть только пресс-релиз, текст официального документа еще не опубликован. Там добавили, что в ЕС пытаются «перевести свои намерения в практическую плоскость, по сути, своровать активы».

Вечером 12 февраля Совет Евросоюза принял постановление, в котором разъяснил обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих замороженными средствами Центробанка России.

В частности, теперь депозитарии, у которых есть активы ЦБ на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать сверхдоходы, накопившиеся в результате европейских санкций против России, а также «хранить соответствующие доходы отдельно». Кроме того, теперь им нельзя распоряжаться полученной чистой прибылью по своему усмотрению.

«Это открывает путь к принятию решения о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе», — подчеркнули в Совете Евросоюза.