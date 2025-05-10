В Германии пациенты психиатрической клиники для преступников подняли бунт и устроили пожар, на место прибыли готовые к штурму подразделения спецназа на вертолете и грузовике. Через несколько часов напуганные числом силовиков участники беспорядков сдались, сообщает таблоид B.Z. медиагруппы Bild.

Клиника расположена в общине Бедбург-Хау федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия на западе страны.

Как пишет портал, утром 10 мая 27-летний пациент клиники, ранее признанный склонным к насилию, «потерял над собой контроль» и забаррикадировался в одном из помещений. По предварительным данным, он был в состоянии сильного опьянения и агрессии. Пока не установлено, как в строго охраняемой клинике оказался алкоголь.

Вслед за мужчиной некоторые другие пациенты начали возводить баррикады, как минимум пятеро стали поджигать мебель. В основном бунтовщиками были заключенные, считающиеся опасными.

Часть сотрудников учреждения выбежали на улицу, пациентов, не присоединившихся к бунтовщикам, вывели из здания. На место были вызваны вооруженные спецподразделения, в том числе на грузовике, чье снаряжение позволяет бойцам штурмовать здания через крышу.

Как сообщается в материале B.Z., пожарные в это время пытались потушить огонь в больнице, но ради собственной безопасности им пришлось на некоторое время отступить. Полицейская операция закончилась около 13:40 по местному времени (14:40 мск), когда бунтовщиики решили сдаться, увидев большое количество прибывших спецсил.

Штурмовики затем обыскали все здание, так как изначально предполагалось, что заключенные могли захватить заложников из персонала, но это не подтвердилось. Полиция также опровергла, что некоторые пациенты клиники могли сбежать.

Такие подозрения были в связи с тем, что в 2020 году из этой больницы сбежали двое пациентов, отмечает новостной сайт WA.de. Тогда, вооружившись кухонными ножами, они взяли в заложники медсестру и заставили ее под каким-либо предлогом попросить охранника открыть двери. Как сообщалось, мужчины скрылись на машине этой медсестры. По данным полиции, они были осуждены за грабеж и находились в учреждении с 2019 года.