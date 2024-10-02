Поток иностранных туристов в Россию за первое полугодие 2024 года достиг 585 тыс. въездов, пишут «Ведомости». По оценке консалтинговой компании CORE.XP, это число почти втрое выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Лидерами по числу посещений России стали туристы из Китая — в период с января по июнь 2024 года в страну въехало 302 тыс. граждан КНР. Это в девять раз больше, чем годом ранее.

В топ стран по числу туристических визитов в Россию также вошли путешественники из:

— Туркмении и Турции (по 35 тыс. человек),

— Германии (31 тыс.),

— Казахстана (23 тыс.),

— ОАЭ, Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии, Индии (менее 20 тыс. из каждой страны).

По данным аналитиков, въездной поток в январе-июне 2024 года оказался самым высоким за последние четыре года. Однако этот показатель по-прежнему сильно отстает от доковидного 2019 года, когда Россия за аналогичный период приняла около 2 млн иностранных туристов, отмечают в CORE.XP.

Что повлияло на рост турпотока

На рост иностранного турпотока в Россию повлияло снятие ограничений на международные поездки и снижение градуса напряженности в мире в отношении коронавируса, считает старший аналитик CORE.XP Евгений Томилов. Также к драйверу роста эксперт относит разворот российской политики, культуры и бизнеса на Восток.

С завершением острой фазы пандемии коронавируса связывает рост турпотока и директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. По ее словам, дополнительным стимулом для привлечения туристов стали меры господдержки, среди которых проект федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

«Ведомости» пишут, что объем государственных и частных инвестиций в туристическую отрасль России в январе-июне 2024 года составил 377 млрд рублей. Это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отмечает издание, в период с 2025 по 2027 годы кабмин закладывает 189 млрд на реализацию проекта «Туризм и гостеприимство». В частности, около 40 млрд рублей будет направлено на развитие федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Предполагается, что они смогут привлекать до 10 млн новых туристов ежегодно, уточнила Максутова.

Не менее важным фактором, влияющим на рост турпотока в Россию, является запущенный в августе 2023 года механизм электронной визы и заключение соглашений о групповом безвизовом режиме с Китаем, добавляет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По данным РСТ, в первом полугодии 2024 года по безвизовому каналу в Россию приехали 542 тыс. иностранных туристов.

«Это все равно в 10 раз меньше, чем за тот же период 2019 года: тогда нашу страну посетило около 5 млн гостей из других стран», — заключил Горин.

Сложности безналичного расчета и геополитическая обстановка

Если с Китаем безвизовый групповой режим налажен, то для большинства иностранцев он недоступен — это мешает активному росту турпотока в Россию, считает Горин. По его словам, решение этой проблемы позволило бы увеличить число визитов иностранных путешественников «как минимум на 20%».

Барьером для иностранцев Горин называет сложности безналичного расчета на территории России. Он добавляет, что с 2019 года средний чек на путешествие в Россию для иностранцев вырос более чем вдвое и достиг примерно $2 тыс. По словам вице-президента РСТ, это препятствует недорогому отдыху.

Как отмечают собеседники «Ведомостей», развитие въездного туризма также тормозят:

— геополитическая обстановка,

— отсутствие продвижения единого бренда России на международных рынках,

— проблемы с транспортной доступностью многих туристических локаций,

— нехватка профессиональных гидов,

— дефицит навигации на иностранном языке.

По оценке экспертов, по итогам этого года Россию посетит около 1 млн организованных туристов из других стран. В CORE.XP предполагают, что иностранный турпоток в этом году может вырасти более чем в 2 раза в сравнении с прошлым годом и достигнуть 1,5 млн человек.