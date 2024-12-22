Курировавший молодежную политику, спорт и патриотизм на посту замгубернатора Вологодской области бывший боксер Александр Поветкин ушел в отставку через семь месяцев после назначения. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале, где выложил видеообращение к жителям региона.

Поветкин поблагодарил население Вологодчины за гостеприимство и выразил надежду, что успел зажечь в них «искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине». Свое решение покинуть пост вице-губернатора спортсмен объяснил необходимостью сосредоточиться на собственной семье и доме. Информацию о нем уже убрали с официального сайта регионального правительства, причем, как обратили внимание местные СМИ, еще накануне.

Об уходе Поветкина 21 декабря сообщил местный телеграм-канал «Вологодский канвой». Его авторы со ссылкой на источники в областном правительстве утверждали, что бывший боксер был уволен губернатором Георгием Филимоновым. В сообщении подчеркивалось, что Поветкин «свою функцию в период избирательной кампании исполнил», а теперь «продолжит оказывать поддержку Вологодской области уже как частное, но медийно значимое лицо».

Поветкин был назначен вице-губернатором Вологодской области 14 мая 2024 года. Филимонов тогда пояснял, что титулованный спортсмен будет курировать патриотическое воспитание подрастающего поколения, продвигать в регионе здоровый образ жизни и контролировать реализацию нацпроекта «Молодежь России».

«Как лидер общественного мнения, лидер среди спортивной молодежи Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация, за те вопросы, которые принято считать развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодежи», — анонсировал глава области.

Комментируя свое назначение, Поветкин посоветовал молодым россиянам вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, чтобы быть трезвыми, здоровыми и сильными. «Спортсмены интеллигентные, добрые, они всегда уважают старших, любят и отстаивают честь своей Родины», — делился он.

Поветкин активно хвалил Филимонова за большое внимание, уделяемое развитию спортивной инфраструктуры. «У него не голова, а Дом Советов», — говорил спортсмен по итогам послания губернатора региональному парламенту.

В июле 2024 года Поветкин вместе с российским профессиональным боксером американского происхождения Кевином Джонсоном, претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Алексеем Папиным и спортивным менеджером Владимиром Хрюновым провел в Вологде пресс-конференцию в преддверии Кубка губернатора области по боксу, который проводился впоследствии в Череповце. После этого Поветкин объявил о начале инспекции спортивных залов региона и лично побывал в нескольких из них. В августе бывший боксер отправился в Курскую область в качестве сопровождающего с гуманитарным грузом из Вологодской области, а по возвращении провел открытую тренировку для всех желающих.

Александр Поветкин родился осенью 1979 года в Курске. В 2004 году он одержал победу на Олимпиаде в Афинах, выступая на любительском ринге и к концу 2018 года добился первого места в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO). В 2021 году россиянин объявил о завершении карьеры в профессиональном боксе и сосредоточился на общественной деятельности — в частности, несколько раз посещал Донбасс. В декабре 2023 года Поветкин вошел в список доверенных лиц Владимира Путина, выдвигавшегося на пост президента России.

31 октября, как сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), россиянин на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) был временно отстранен за допинг-пробу 2014 года — но, с учетом завершения карьеры, уже задним числом. В общей сложности Поветкин провел на профессиональном ринге 40 боев, из которых 36 завершились его победой.