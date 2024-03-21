Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего жителя Казани Радика Тагирова по делу об убийствах пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Тагиров признан виновным в убийстве 31 женщины (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийство трех женщин (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105) и 33 разбойных нападениях (ч. 3, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК), сообщает Следственный комитет.

Согласно приговору, первые 10 лет Тагиров должен провести в тюрьме, остальной срок он будет отбывать в колонии особого режима.

По данным следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года, его жертвами стали жительницы 15 российских городов ― Москвы, Казани, Нижнекамска, Волжска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Иванова, Кирова, Самары и Челябинска.

Мужчина приходил домой к одиноким пожилым женщинам под видом сотрудника коммунальных служб, наносил им удары, душил, а затем похищал деньги и ценности.

У следователей были данные о генотипе преступника, но убийства долгое время оставались нераскрытыми. На причастность к их совершению были проверены более 10 тыс. человек. Тагирова задержали в 2020 году в Казани по базе ДНК. СМИ окрестили его «поволжским маньяком».

Во время предварительного следствия Тагиров признал вину по всем эпизодам. Однако в суде адвокат обвиняемого Марат Аширов заявил, что следователи оказывали на Тагирова моральное и физическое давление.

По его словам, в экспертизах по делу об убийствах говорилось о «вероятности» того, что найденные на местах преступлений биологические следы происходят от Тагирова, а точных совпадений «не установлено».

Сам Тагиров рассказал в суде, что во время следствия его якобы били «в грудную клетку либо коленкой, либо руками» и угрожали, что «семье будет плохо». Он не смог уточнить, кто именно «выбивал» и него показания, сославшись на то, что ему закрыли глаза «то ли мешком, то ли чем-то тряпочным».

В своем последнем слове Тагиров заявил, что у обвинения нет прямых доказательств его вины. По словам мужчины, у него не было «ни прямых, ни косвенных мотивов совершать эти убийства для обогащения». Адвокат просил полностью оправдать Тагирова, гособвинение требовало для него пожизненный срок.