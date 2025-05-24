За ночь в общей сложности было перехвачено и уничтожено 104 дрона, сообщает Минобороны России. 74 из них над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, по одному — над Воронежской и Тульской, отметили в ведомстве.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в 6 утра сообщил о массированном налете БПЛА, добавив, что системы ПВО работают в Липецке и Ельце. Позднее он отметил, что в промышленной зоне Ельца рухнули дроны (количество не уточняется), жертв нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано.

«Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте», — уточнил он.

Миляев добавил, что в Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений, пострадавших нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз отчитался, что прошедшей ночью над регионом системы ПВО уничтожили 24 беспилотника самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом был уничтожен дрон, пострадавших и разрушений нет. Он призвал граждан во время атаки БПЛА не подходить к окнам, не приближаться к найденным обломкам и не распространять видео и фото с мест, где были замечены дроны.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке дронов не сообщали.

В Росавиации рассказали, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились с 04:45 мск в аэропорту Калуга, в 08:00 мск они были сняты.