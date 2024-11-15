В ночь на 15 ноября средства ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник над территорией России, из них 36 — над Краснодарским краем, сообщает пресс-служба Минобороны. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домов.

По данным Минобороны, три дрона были уничтожены над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь поблагодарил за работу военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы и войск противовоздушной обороны (ПВО), а также все оперативные службы. Лесь также обратился к жителям Крымска и напомнил о запрете близко подходить к обломкам сбитых беспилотников или поднимать их.

Позже он уточнил, что двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. «На месте — спасатели, все оперативные службы», — добавил Лесь.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, то в Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домов. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль.

«В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет. На месте ЧП работают экстренные службы. О текущей ситуации докладывают главы районов», — сообщил губернатор.

По словам Кондратьева, будет дана оценка материальному ущербу, местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов.