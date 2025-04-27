В канадском Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время филиппинского уличного фестиваля, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила полиция города в соцсети Х.

Инцидент произошел 26 апреля около 20:14 недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль.

«Полиция Ванкувера расследует инцидент с массовыми жертвами», — говорится в сообщении.

Точное число погибших и пострадавших полиция не назвала. Водитель задержан — это 30-летний житель Ванкувера. Дело ведет отдел по расследованию особо тяжких преступлений городской полиции.

В Ванкувере накануне проходил фестиваль по случаю филиппинского праздника День Лапу-Лапу в честь победы вождя острова Мактан Лапу-Лапу в битве против испанских колонизаторов в 1521 году. Мероприятие включало парад, показ фильма и концерт с участием двух членов группы Black Eyed Peas.

На фото и видео с места происшествия виден черный внедорожник с помятой передней частью, а также как минимум семь человек, неподвижно лежащих на земле, отмечает Associated Press (AP).

Один из очевидцев рассказал CTV News, что перед трагедией видел черный автомобиль, хаотично двигавшийся в районе проведения фестиваля.

Владелец уличного фургона с едой сообщил, что слышал рев двигателя, а когда вышел из своего фудтрака, «повсюду были только тела», передает Vancouver Sun.

По словам мужчины, инцидент произошел после последнего выступления. Внедорожник выехал со стороны ближайшей школы, проехал мимо нескольких торговцев, а затем набрал скорость и въехал на 43-ю авеню, которая была превращена в пешеходную зону.

Обычно во время подобных фестивалей улицы перекрывают самосвалами, но на Дне Лапу-Лапу это не произошло, сообщили городские советники Пит Фрай и Шон Орр.

По данным Vancouver Sun, водитель врезавшегося в толпу автомобиля после задержания извинялся перед прохожими. Предположительно у него проблемы с психическим здоровьем, заявили источники издания.

За несколько часов до инцидента на улице, где проходил фестиваль, проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия (НДП). В Канаде 28 апреля пройдут парламентские выборы. Лидер НДП Джагмит Сингх сказал, что «был в ужасе», узнав об инциденте в результате которого были «ранены и убиты невинные люди».

Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что «потрясен и глубоко опечален» случившимся. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби заявил, что «шокирован и убит горем».