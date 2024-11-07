Мировой судебный участок Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав рок-музыканта Гарика Сукачева за отказ пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению судьи, Сукачева также оштрафовали на 30 тыс. рублей. Музыканта признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Постановление суда было обжаловано, но суд не нашел нарушений. Решение вступило в законную силу.

Телеграм-канал Mash утверждает, что поводом для судебного разбирательства стал инцидент с участием Сукачева, который произошел 4 марта. Тогда, пишет канал, сотрудники ДПС остановили автомобиль музыканта на выезде с АЗС, попросили у него документы, осмотрели машину и предложили пройти медосвидетельствование.

«Он наотрез отказался от медосвидетельствования, инспектор всё зафиксировал», — утверждает Mash.

В то же время, как пишет «МК», Сукачев по требованию инспекторов подул в «трубочку» алкотестера «Юпитер», который показал, что он трезв. По информации издания, после сотрудники ГАИ потребовали, чтобы музыкант проследовал на дополнительное обследование. Сукачев отказался, настаивая на том, что он трезв, говорится в статье.

«Это подтверждал и понятой, заметив, что водитель вел себя как обычно, и лицо у него не было красным. Правда, в судебном заседании понятой не смог помочь Сукачеву, так как просто не явился в суд», — пишет «МК».

Сукачев не признал свою вину. Суд не принял во внимание результаты обследования, которое музыкант самостоятельно прошел после инцидента, отмечает «МК».

В 2012 году Сукачева уже лишали водительских прав на четыре месяца. Тогда причиной стал выезд на встречную полосу — автомобиль музыканта был остановлен за движение по встречной полосе по дублеру проспекта Мира.