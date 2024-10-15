Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил об отставке. Он покинет должность после досрочных выборов, которые пройдут в декабре, говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале ОКР.

Поздняков указал на «необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений». По его словам, эту необходимость диктуют геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия.

В этих условиях «как никогда важна» роль государства, чтобы обеспечить спорту должную финансовую поддержку, реализовывать на практике «новые форматы соревнований высокого уровня» и добиваться «максимально эффективных результатов», отметил он.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — заключил Поздняков.

Он выразил уверенность, что исполком ОКР поддержит его предложение и на следующем заседании 7 ноября назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства комитета.

Поздняков был впервые избран президентом Олимпийского комитета России в мае 2018 года, получив около 80% голосов участников олимпийского собрания. Его конкурентом тогда был пловец Александр Попов. Поздняков сменил на этом посту Александра Жукова, который возглавлял ОКР с 2010 года и решил оставить должность из-за загруженности в качестве первого вице-спикера Госдумы. В декабре 2022 года Позднякова переизбрали на второй четырехлетний срок уже единогласно.

Поздняков — советский и российский саблист, четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. Он завоевал первое олимпийское золото на Играх 1992 года в Барселоне в командных соревнованиях саблистов, на Олимпиадае 1996 года в Атланте стал чемпионом и в личном первенстве. С 2016 по 2022 год Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования.