В Керчи на востоке Крыма в ночь на пятницу, 8 декабря, произошло возгорание газопровода, к утру пожар был потушен. Из-за ЧП без газа остаются порядка 30 тыс. абонентов, сообщил мэр города Святослав Брусаков. Причины произошедшего неизвестны, не исключено умышленное повреждение трубы.

«К 6:00 мск возгорание было ликвидировано, причины устанавливаются. От газоснабжения отключены 29,5 тысячи человек», — сказали в экстренных службах (цитата по «Интерфаксу»).

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подтвердил в своем телеграм-канале, что огонь устранен, ведутся восстановительные работы.

«На месте ЧП на трубе среднего давления в районе Промбазы работают спецслужбы. <…> Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная “Восточная”», — написал Брусаков.

По его словам, завершение аварийных работ планируется до конца дня.

Согласно телеграм-каналу «МыКЕРЧЬ.РФ», авария произошла «между 2 и 3 часами ночи», из-за ЧП работу приостановила восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тыс. абонентов. «Огонь повредил частично и линию энергопередач. Абонентов переподключили, освещение на улице не работает», — сказано в сообщении.

На место происшествия выезжали замглавы Керчи Олег Шевченко, руководители керченских филиалов Теплокоммунэнерго, Крымэнерго, Газсетей, отмечает телеграм-канал. По его данным, рассматривается версия об умышленном повреждении сетей, информация о ЧП передана в спецслужбы.

Телеграм-канал информационного портала «Крым 24» пишет со ссылкой на директора филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в Керчи Дмитрия Ильева, что из-за возгорания не работают три котельные, и без отопления остались более 200 многоэтажек.

По сообщению телеграм-канала «Керчь. Новости Керчи и Крыма», Брусаков заявил, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и «физическая усталость» газопровода.