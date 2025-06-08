За ночь системы ПВО сбили 61 дрон над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями, а также над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.

UPD: Позднее в оборонном ведомстве уточнили, что средства ПВО за сутки сбили 131 дрон ВСУ, в том числе 73 — вне зоны военной спецоперации.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на столичный регион в общей сложности было совершено 10 атак беспилотников. Пострадавших и повреждений нет.

Над Сухиничским и Боровским районами Калужской области были уничтожены семь БПЛА, пострадавших нет, рассказал глава региона Владислав Шапша. Он добавил, что обломки одного из дронов «незначительно повредили» кровлю и стеклопакеты трех частных домов.

В Росавиации рассказали, что в 06:51 вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово. В 07:40 их сняли, это также коснулось и воздушной гавани в Калуге, где их вводили накануне вечером.

Над Брянской областью были уничтожены 10 БПЛА, заявил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Тульской областью «сбито несколько воздушных целей», в результате падения одного дрона начался пожар на новомосковском химкомбинате «Азоте» (специализируется на производстве минеральных удобрений), сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения “Природа”», — добавил он.

По предварительной информации пострадали два человека, их жизни вне опасности, уточнил Миляев.

Shot сначала писал, что в Новомосковске Тульской области, по данным местных жителей, прогремело от пяти до восьми взрывов. По предварительным данным, это было связано с системой ПВО. Позднее телеграм-канал сообщил, что местные жители «насчитали около 12 взрывов над городом».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков об атаках БПЛА 8 июня не отчитывался. Вечером 7 июня он написал, что в районе поселка Разумное в результате удара беспилотника о грузовик пострадал водитель, которого с осколочным ранением предплечья и баротравмой отвезли в больницу.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн и губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также главы Крыма Сергей Аксенов и Севастополя Михаил Развожаев об атаках дронов не сообщали.