Минобороны России сообщило об уничтожении почти 70 беспилотников над несколькими регионами в ночь на 31 декабря. В Смоленской области обломки дрона упали на территорию нефтебазы, вызвав разлив топлива и пожар. Подробности — в материале RTVI.

По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 68 беспилотников: 25 над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской, по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Ярцевском районе Смоленской области обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Это привело к разливу топлива и возгоранию горюче-смазочных материалов. По словам Анохина, угрозы жилым объектам нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом 26 беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушений нет, «все атаки отражены, все цели уничтожены».

В Крыму, по предварительной информации, сбито четыре «воздушных цели» над морем и уничтожено два беспилотных катера вблизи берега, написал в своем телеграм-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

В атаке на Севастополь было задействовано в общей сложности 16 беспилотников и 8 безэкипажных катеров, утверждает телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщала о приостановке работы катеров и паромов, позже движение морского транспорта возобновилось.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дрона над Ростовом-на-Дону около шести утра. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Об атаке дронов в ночь на 31 декабря также сообщили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернаторы Белгородской и Калужской областей Вячеслав Гладков и Владислав Шапша. По словам Меняйло, один беспилотник был сбит над полигоном Шалхи, второй — на территории Пригородного района. Жертв и разрушений нет, аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки самолетов.

По данным губернатора Белгородской области, регион атаковали 17 беспилотников. В Белгородском и Волоконовском районах повреждено два автомобиля, в других районах и округах, подвергшихся атаке, обошлось без последствий, следует из поста Гладкова.

В Калужской области один дрон уничтожен над Думиничским районом, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром во вторник «для обеспечения безопасности полетов» временные ограничения вводились в аэропорту Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В 9:30 ограничения были сняты. За это время два летевших в Казань самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Нижнекамске.