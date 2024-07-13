Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 июля атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области. Дроны ударили по ней около 4:00, началось возгорание, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Пожару присвоен третий ранг сложности — по ситуации на 10:00 мск его не могут потушить уже более пяти часов. К 8:00 площадь возгорания составляет 200 кв.м. На место тушения огня прибыл пожарный поезд. Работают пожарные расчеты — 49 человек и 14 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Очевидцы в разговоре с телеграм-каналом Shot заявили, что они слышали один взрыв около 4:00, затем заметили столб дыма, который шел с местной нефтебазы. Телеграм-канал Mash отмечает, что на предприятии хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Mash также утверждает, что нефтебазу в Цимлянском районе атаковали минимум два БПЛА. Один из них якобы упал в 20 метрах от промплощадки, а второй — попал в цель, в результате чего начался пожар. Среди прочего, телеграм-канал сообщает, что на территорию предприятия приехала скорая помощь. Информации о пострадавших, по данным канала, пока нет.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 июля украинские беспилотники атаковали три региона. В результате ПВО сбили два дрона над Ростовской областью, а также еще по одному над Белгородской и Курской. Последствия атаки ведомство не уточнило.