В лакокрасочном цехе на территории промышленной площадки в Екатеринбурге произошел пожар, площадь достигла 4 тыс. кв метров, сообщает пресс-службу МЧС России.

«По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. К ликвидации привлечены 52 человека и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

«112» пишет, что внутри горящего здания находятся лакокрасочные материалы в большом объеме, есть угроза дальнейшего распространения огня и взрыва.

Очевидцы также рассказали E1.RU, что сначала услышали «что-то похожее на взрыв, а потом повалил дым».

По данным СМИ пожар произошел на территории «Уралмашзавода», но «Ъ-Урал» в пресс-службе завода опровергли эту информацию. «Горит объект, который не принадлежит Уралмашзаводу и находится далеко от производственных объектов УЗТМ», — говорится в сообщении.

Источник E1.RU сообщил, что горящий цех принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой». Компания зарегистрирована на площади Первой Пятилетки. По данным издания, он существует с 2010 года, сфера деятельности — производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. В 2022 году, как отмечает E1.RU, компания заработала 111,6 млн рублей, из них 2,5 миллиона чистой прибыли. Компанией полностью владеет Анжелика Трофимова, связанная также с ООО «Электромашиностроительный завод».