На улице Тимура Фрунзе в центре Москвы горит кровля строящейся 6-этажки, передает пресс-служба МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении ведомства.

По данным РИА Новости, пожар произошел в ЖК Roza Rossa. Представитель экстренных служб рассказал агентству, что предварительная площадь пожара — 100 кв. метров.

Движение перекрыто по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе, передает столичный Дептранс.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара.

«Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве.

SHOT пишет, что перед пожаром в ЖК на крыше проводили сварочные работы.

Roza Rossa — элитные аппартаменты на улице Зубовской в районе Хамовники. Дом выполнен по проекту итальянского архитектора Пьеро Лиссони. Средняя цена жилья там составляет около 67 млн руб.