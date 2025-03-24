На улице Тимура Фрунзе в центре Москвы горит кровля строящейся 6-этажки, передает пресс-служба МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении ведомства.
По данным РИА Новости, пожар произошел в ЖК Roza Rossa. Представитель экстренных служб рассказал агентству, что предварительная площадь пожара — 100 кв. метров.
Движение перекрыто по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе, передает столичный Дептранс.
Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара.
«Соблюдение жилищных прав граждан, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве.
SHOT пишет, что перед пожаром в ЖК на крыше проводили сварочные работы.
Roza Rossa — элитные аппартаменты на улице Зубовской в районе Хамовники. Дом выполнен по проекту итальянского архитектора Пьеро Лиссони. Средняя цена жилья там составляет около 67 млн руб.