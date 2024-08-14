В торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по городу. Площадь возгорания уточняется.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в 4-этажном здании — ТЦ «РИО». Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Baza пишет, что для тушения пожара готовят авиацию, есть угроза распространения огня.

«По предварительным данным все люди выведены из ТЦ, пострадавших, предварительно, нет», — отмечает телеграм-канал.

Позже источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре. По словам собеседника агентства, огнем была охвачена обшивка здания. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.