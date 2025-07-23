На Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. В результате один человек погиб и девять пострадали, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений, установлено, что происходило загорание двух квартир и 1 балкона на 4 этаже жилого дома, на общей площади около 60 кв.м. и на кровле на общей площади около 40 кв.м», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пожар ликвидирован.

В МЧС уточнили, что до прибытия спасателей три человека выпрыгнули из окна на 4-м этаже, их передали медикам для оказания помощи.

Кроме того, пожарные спасли двух человек.

«К сожалению в результате пожара 1 человек погиб и 10 человек пострадали — всех пострадавших передали медикам для оказания помощи», — добавили в ведомстве.



Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.