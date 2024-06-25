Одна из возможных версий пожара в подмосковном Фрязине — неисправность проводки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. К настоящему моменту известно о шести погибших. В МЧС заявили, что пожарные полностью потушили пожар (это произошло спустя почти сутки после начала возгорания).

Пожар в восьмиэтажном административном здании начался днем 24 июня. Как сообщили в СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий. Пожар охватил 5 тыс. кв. метров.

«К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается», — отметили в СК.

Замначальника главного управления МЧС по Подмосковью Алексей Логинов отмечал, что находившиеся в здании люди не смогли эвакуироваться после серии взрывов и распространения огня. В результате люди были вынуждены прыгать из окон, пишет «Ъ».

По данным следствия, все помещения сданы в аренду около 50 различным организациям. В местах проживания директоров этих организаций, а также организации, управляющей зданием, прошли обыски. На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты; одной из возможных версий является неисправность электропроводки, подчеркивает СК.

«Интерфакс» накануне вечером передавал со ссылкой на экстренные службы, что жертвами пожара во Фрязине, по предварительным данным, стали восемь человек. Как заявили в экстренных службах, рассматриваются различные версии произошедшего, среди приоритетных — короткое замыкание и неисправность оборудования.

Собеседник агентства отмечал, что на шестом этаже здания во время пожара взорвался газовый баллон, произошло обрушение перекрытий.

Изначально 24 июня появились сообщения о том, что здание, в котором произошел пожар, принадлежит НИИ «Платан». Тем не менее в холдинге «Росэлектроника», в состав которого входит НИИ «Платан», заявили, что здание еще в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.