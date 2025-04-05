Шквалистый ветер накрыл Хакасию, Красноярский край и Новосибирскую область. Из-за этого разгорелись пожары, в некоторых населенных пунктах пропали вода и электричество. Кроме того, ветер разрушает крыши домов, сносит билборды и валит деревья на автомобили. Во время урагана погибла женщина — она упала с балкона третьего этажа. Что еще известно о природном катаклизме — в материале RTVI.

Шквалистый ветер в сибирских регионах бушует с самого утра 5 апреля. Порывы ветра доходят до 33 метров в секунду, в населенных пунктах начались возгорания. Утром 5 апреля телеграм-канал «Красноярск пожарный» писал, что ситуация приобретает «катастрофический характер». В нескольких районах города загорелась сухая трава, также известно о возгорании построек.

«Продолжают поступать новые вызовы в разных районах, преимущественно по левому берегу. <…> Вся техника занята на вызовах, включая резервную», — отмечал «Красноярск пожарный».

МЧС отчитывалось, что в Красноярском крае пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. В ведомстве также отметили, что сильный ветер разносит искры и горящую траву, что осложняет тушение.

В городе Минусинск Красноярского края пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома — на момент написания материала возгорание было локализовано на 1,5 тыс. квадратах. Еще три жилых дома и три надворных постройки загорелись деревне Калиновка.

«Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала», — отмечает МЧС. На месте работают 25 человек и семь единиц техники.

Красноярская железная дорога (КрасЖд) сообщила, что направила два пожарных поезда в помощь для тушения природных пожаров в Красноярском крае и Хакасии. По данным КрасЖд, в окрестностях города Абакана пожарные помогают МЧС в тушении пала сухой травы, а также в ликвидации возгорания в деревне Калиновка (Саянский район Красноярского края).

«Угрозы железнодорожной инфраструктуре нет», — заверили в КрасЖд.

По поручению губернатора Михаила Котюкова зампред краевого правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где наблюдается особо серьезная ситуация. «При необходимости пострадавшим районам будет оказана помощь», — отмечается в телеграм-канале красноярского правительства.

Из-за лесных пожаров в окрестностях Минусинска мэр города Дмитрий Меркулов объявил о начавшейся подготовке к эвакуации жителей Восточного и Юго-восточного микрорайонов.

«Уважаемые минусинцы, на данный момент к эвакуации жителей домов в зоне риска возгорания — полная готовность, но она еще не объявлена! Просьба быть готовыми к ней. В случае объявления сообщим незамедлительно», — сообщил он днем 5 апреля.

Позднее Меркулов добавил, что очаг возгорания в Юго-Восточном микрорайоне локализован, но опасность существует из-за нестихающих порывов ветра.

«Все, кто желает помочь, прошу быть в стадии готовности, чтобы в случае необходимости прибыть на место. Спасибо также минусинским предпринимателям, руководителям краевых учреждений за предложения помощи городу в транспорте и местах для эвакуации!» — подчеркнул мэр.

Проблемы с электричеством и разрушенные здания

Из-за шторма в некоторых населенных пунктах пропали электричество и водоснабжение. В частности, аварийно отключение света произошло в пяти районах Красноярска. Электричество обещали вернуть к 17:00 по местному времени (13:00 мск).

Свет также отключили в Бородино Красноярского края. Мэр города Александр Веретельников объяснил, что электричество вернут, когда ветер стихнет хотя бы до 20 метров в секунду. Всего под отключение света, по данным регионального правительства, попали 94 населенных пункта.

Ветер привел к обрушению множества крыш. Одно из таких обрушение произошло в многоквартирном доме на улице Северо-Енисейской в Красноярске, пострадал один человек. Во время шторма мужчина оказался под завалами, его достали и госпитализировали в больницу.

Во время шторма погибла пожилая жительница Красноярска. Она упала из балкона третьего этажа. Причина падения пока не установлена. «Проспект Мира» пишет, что ее могло снести ветром.

Также ветер снес строительный вагончик, заборы, дорожные знаки, остановки, деревья и оборвал провода.

Режим ЧС в Хакасии

Изначально режим ЧС из-за шторма был введен в Усть-Абаканском районе Хакасии. Глава района Елена Егорова сообщила, что для того, чтобы пройти пиковую точку циклона в ближайшие несколько часов и обезопасить электролинии, в Калининском и Опытненском сельсоветах принято решение на время полностью обесточить свои территории.

В населенный пунктах Усть-Абаканского района зафиксированы повреждения зданий, частных домов и другого имущества. В МЧС по Хакасии отметили, что Усть-Абаканский район сильнее всего пострадал от огня, хотя возгорания фиксировались практически по всей республике.

Егорова пообещала провести оценку ущерба после того, как стихнет ураган. В настоящее время специалисты и добровольцы продолжают «борьбу с пожарами и степными палами».

«Уважаемые жители! Стихия непредсказуема. Пока не стихнет бушующий ветер, по возможности, оставайтесь дома, не разводите огня, не находитесь рядом с рекламными конструкциями!» — призвала Егорова.

В МЧС подчеркнули, что возгорания фиксировались практически по всей республике. Из-за сильного задымления в том числе перекрыли движение на 66-ом километре трассы Абакан-Саяногорск.

«Пожарные расчеты Усть-Абаканского, Бейского районов, Абакана, Черногорска и Саяногорска ведут борьбу с огнем, все оперативные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении МЧС.

Позднее глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что режим ЧС введен на всtq территории республики. По его данным, от ураганного ветра пострадали четыре человека. Осложненная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение.