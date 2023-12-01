Генеральный директор Большого театра Владимир Урин обратился к коллективу, заявив об уходе с занимаемого поста. Новым гендиректором Большого театра может стать художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин на видеозаписи, которую вечером 30 ноября разместил в своем телеграм-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

«К сожалению, это бывает так: бывает театр, у которого бывает лидер, и этот лидер определяет театр. Бывают театры, когда лидера, к сожалению, нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, и вы поймете, что с этим плохо — с лидерами-то», — сказал Урин.

По словам источника «Интерфакса», знакомого с кадровыми перестановками в театре, новый гендиректор может быть представлен труппе театра в ближайшее время, им может стать Валерий Гергиев.

«Как ожидается, в ближайшие дни будет представлен новый генеральный директор Большого театра. Ожидается, что им станет Валерий Абисалович Гергиев», — сказал собеседник агентства.

Накануне телеграм-канал Shot также написал, что Гергиева 1 декабря «официально представят коллективу Большого театра как нового директора». По данным канала, «объявлять об этом будет нынешний руководитель Владимир Урин».

«Предварительно, Гергиев будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров», — отмечалось в сообщении.

До этого, 17 ноября, Гергиев в беседе с Shot не исключил, что скоро может возглавить Большой театр, ответив на соответствующий вопрос фразой «поживем — увидим».

О том, что Гергиева назначат директором Большого театра, а управление двумя театрами, Мариинским и Большим, объединят в единую дирекцию, писала также газета «Известия».

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, его полномочия должны были закончиться в 2027 году. Гергиев с 1988 года занимает должности художественного руководителя и директора Мариинского театра.

Причем тут Украина

Forbes сообщал со ссылкой на источник, что Урин 17 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена.

«Решение было принято в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года, когда стало ясно, что никто из руководителей культурных институций, подписавших письмо против “спецоперации”, не сохранит свой пост до конца 2023 года. Урин был среди подписантов письма», — отмечало издание, ссылаясь на источники в Мариинском театре.

Владимир Урин в числе других российских театральных деятелей и деятелей культуры в феврале 2022 года подписал обращение с призывом остановить военные действия на Украине.

В сентябрьском интервью «Российской газете» Урин признал, что в Большом театре убирают из репертуара и снимают с афиш имена авторов спектаклей, выступивших против вооруженных действий на Украине. По словам Урина, есть две причины изменения репертуара, и если первая — «чисто юридическая», то вторая — «совсем иная».

«Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — сказал тогда Урин.

Президент России Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров 25 марта 2022 года.

«Радио Свобода»* писало, что Гергиева называют «теневым министром иностранных дел», олицетворяющим Россию за рубежом, а также активным сторонником Путина.

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов