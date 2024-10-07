Телеведущий Владимир Познер рассказал RTVI, что его новый документальный проект «Турецкая тетрадь» временно сняли с эфира Первого канала из-за «путаницы», связанной с показом передач на Дальнем Востоке. Он добавил, что программу, премьера которой была запланирована на 7 октября, начнут транслировать на неделю позже.

«Меня об этом предупредили. Как мне объяснили, это связано с путаницей, которая у них произошла с орбитами на Дальний Восток: они что-то планировали и поэтому не могли ставить уже “Турецкую тетрадь”. Тогда бы программу увидело примерно только полстраны — так мне объяснили. Поэтому они на неделю это отложили, и программа пойдет с 14-го [октября]», — сказал Познер.

Первый выпуск документального проекта Познера «Турецкая тетрадь», посвященный путешествию по городам Турции, должен был выйти на Первом канале вечером 7 октября. Позднее «Турецкую тетрадь» исчезла из телепрограммы на сайте Первого канала, вместо нее указана передача «БРИКС. Горизонты будущего: Россия».

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что показ «Турецкой тетради» начнется с 14 октября, пишет «Российская газета». «Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященному предстоящему саммиту БРИКС», — говорится в сообщении.

«Турецкая тетрадь» — восьмисерийный документальный фильм о Турции. О том, что проект выйдет в эфир, в сентябре сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Сам Познер рассказал RTVI, что «Турецкая тетрадь» была снята примерно полтора года назад. Журналист призвал не считать выход документального фильма своим возвращением на телевидение.

После начала военной операции на Украине авторская программа Владимира Познера на Первом канале перестала выходить в эфир. Ведущий объяснил это «позицией руководства канала, так как с 24 февраля [2022 года] он стал информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».