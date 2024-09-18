Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что в новом сезоне в эфир выйдет проект Владимира Познера «Турецкая тетрадь», пишет РБК. Познер заявил RTVI, что речь идет о документальном фильме, снятом полтора года назад.

«Примерно полтора года назад я предложил сделать документальный проект о путешествии по Турции в духе тех, что мы снимали с Иваном Ургантом. Он и назывался «Турецкая тетрадь». Эту работу мы завершили совсем недавно и отдали Первому каналу. Похоже, что его решили поставить в эфир», — сказал он.

По словам Познера, он еще не получал окончательного решения по этому поводу, но слышал, что проекту, предположительно, дали «зеленый свет».

«Назвать это возвращением на Первый канал, как говорят некоторые, вряд ли можно. Но если это правда, то да, я появлюсь на Первом канале», — сказал телеведущий.

О том, что команда Познера сняла фильм о Турции и представила его Первому каналу, сам журналист рассказал в интервью Forbes, опубликованном 12 сентября. Тогда он говорил, что ожидает решения Эрнста по этому проекту.

После начала военной операции на Украине авторская программа Владимира Познера на Первом канале перестала выходить в эфир. Ведущий объяснил это «позицией руководства канала, так как с 24 февраля [2022 года] он стал информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

Иван Ургант, с которым Познер еще до начала военной операции снимал фильмы-путешествия по разным странам, осудил начало боевых действий на Украине. Вскоре после этого его программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфире Первого канала. Вещатель объяснил это переходом на работу в «информационном режиме». Отец ведущего Андрей Ургант предположил в разговоре с RTVI, что шоу его сына закрыли «на всякий случай».