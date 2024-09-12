Телеведущему Владимиру Познеру предлагали работу на западных телеканалах при условии, что он «определенным образом» выскажется по поводу политики и президента России Владимира Путина. Об этом журналист рассказал в интервью Forbes.

«Я не стану называть конкретно, но они [предложения] были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: “Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики”, причем определенным образом. Я сказал: “Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое”. Говорят: “Вот такие условия”. Я сказал: “Нет. Спасибо большое, я — нет”», — отметил Познер.

По словам телеведущего, он скучает по работе на телевидении и «мечтает» вернуться в эфир, но сомневается, что это произойдет.

«Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», — сказал Познер.

О причинах молчания

Познер заявил, что принял решение не давать интервью и комментариев за «редкими исключениями»: если сочтет, что «от этого есть толк, что это стоит действительно сделать, что это может быть полезно».

«Просто я для себя решил, что положение такое, что мне лучше пока воздержаться. Тем более, что мне 90 лет, в это время обычно люди давно на пенсии, и никто не спрашивает: “А почему вы на пенсии?” Ну вот я типа на пенсии», — заявил телеведущий.

Беседу с Forbes Познер назвал «абсолютным нарушением своих правил», объяснив, что согласился на интервью только потому, что обещал его дать и был «в долгу» перед журналистами издания.

Что Познер делает после начала военной операции

Телеведущий рассказал, что пишет книгу, но отказался делиться подробностями, отметив лишь, что она, «безусловно, серьезная». Команда Познера также снимала фильм о Турции и представила его Первому каналу, сообщил журналист.

«Его приняли, и теперь ожидаем суждения господина Эрнста [гендиректор Первого канала Константин Эрнст]», — рассказал Познер.

Он добавил, что его приглашают выступать «в разные довольно закрытые аудитории», а также анонсировал 15 выступлений вместе с телеведущим Иваном Ургантом.

После начала военной операции авторская программа Владимира Познера на Первом канале перестала выходить в эфир. Ведущий объяснил это «позицией руководства канала, так как с 24 февраля [2022 года] он стал информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».