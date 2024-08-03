Телеведущий Иван Ургант рассказал об отмене его выступления на фестивале «Антон тут рядом», организатором которого выступает одноименный благотворительный фонд поддержки людей с аутизмом. Об этом ведущий рассказал в своем инстаграме*.

По словам Урганта, когда его пригласили «выступить с гитарой и усами» на фестивале «Антон тут рядом», он согласился, не раздумывая. «Все средства идут в одноименный благотворительный фонд поддержки людей с аутизмом. Дело нужное, что тут говорить», — отметил он.

Как рассказал Ургант, 2 августа он узнал, что «выступить не получится».

«Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже не причем», — написал ведущий.

Ургант призвал тех, кто уже приобрел билеты, не сдавать их и приходить на фестиваль, который запланирован на 21 августа. Он пообещал перечислить 500 тыс. рублей в поддержку фонда «Антон тут рядом».

Причина отмены выступления в публикации Урганта не называется.

Участие Урганта в фестивале «Антон тут рядом» было анонсировано 1 августа. Ожидалось, что он выступит со своим музыкальным проектом «Гриша Ургант».

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — говорилось в анонсе организаторов.

Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» запланирован на 21 августа. Местом проведения мероприятия указана территория Севкабель Порта в Петербурге. В списке участников фестиваля заявлены различные музыкальные исполнители и коллективы — «Обе две», Mirèle, оркестр «Тут рядом», DJ Kedr Livanskiy, «Элли на маковом поле», Ishome, «Тима ищет свет», ELLA, «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие. Все музыканты сыграют бесплатно, а вырученные деньги направят на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом».

В январе 2023 года был отменен концерт «Гриши Урганта» в Москве. Весной 2024 года Урганта убрали из афиши концерта к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы.

Чем занимается Ургант после начала военной операции

После начала военной операции на Украине Ургант выступил в соцсетях с критикой боевых действий. Одновременно с этим прекратился показ вечернего шоу «Вечерний Ургант», последний выпуск которого вышел в эфир Первого канала 21 февраля 2022 года. Впоследствии ведущий неоднократно выступал за границей, в том числе в тандеме с Владимиром Познером.

В декабре 2022 года онлайн-кинотеатр Kion убрал со своей площадки новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Урганта. Это произошло через несколько часов после публикации картины.

После выступления Урганта с лекцией в МГИМО в октябре 2023 года своей должности лишился замдекана факультета международной журналистики вуза Юрий Кобаладзе.

В мае 2024 года глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение в Минкульт с требованием запретить прокат фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», в котором снялся Ургант. В министерстве тогда заявили, что заявление на выдачу прокатного удостоверения для этой картины им не поступало.

В июне 2024 года на YouTube-канале журналиста Николая Солодникова вышел документальный фильм «Иваново детство» с участием Урганта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле 2022 года охарактеризовал Урганта как человека, которого «не нужно записывать в пятую колонну». «Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну»», — сказал тогда представитель Кремля.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена