Актера Жерара Депардье по итогам заседания Совета ордена Почетного легиона могут лишить этой высшей французской награды, передает TF1-info со ссылкой на министра культуры Франции Риму Абдул Малак.

«Я разговаривала с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом [Франсуа] Лекуантром. Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет», — сообщила глава Минкульта, подчеркнув, что решение вопроса целиком и полностью находится в компетенции совета.

Причиной возможного изъятия награды у Депардье стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него несколькими женщинами, и его высказывания в адрес женщин в интервью во время поездки в КНДР.

По словам Малак, важно «избегать культуры отмены в любой форме», помня, что Депардье является выдающимся актером и «памятником мирового кинематографа».

«Я думаю, нам нужно продолжать смотреть фильмы, в которых снимался Жерар Депардье, мы не собираемся прекращать смотреть его фильмы. С другой стороны, я не верю, что сегодня кто-то захочет устроить вечер в честь Жерара Депардье. Мы не собираемся удалять его фильмы из нашего наследия, ни в коем случае!» — заверила министр культуры Франции.

Она также подчеркнула, что Минкульт не собирается давать указания режиссерам и продюсерам по поводу дальнейшей работы с Депардье. Во Франции полная свобода творчества. Есть режиссеры, которые будут решать, снимать его в своих будущих фильмах или нет. У меня нет ощущения, что сейчас ему поступает много предложений», — заявила Малик журналистам.

При этом она признала, что получила возмущенные отклики из многих стран в связи с «возмутительными» высказываниями и поведением Депардье в видеоинтервью, которое он дал в 2018 году в ходе поездки в Северную Корею. Недавно фильм «Дополнительное расследование», куда вошли фрагменты той съемки, показал французский телеканал France 2. Ранее эти видеозаписи никогда не демонстрировались широкому кругу публики.

По словам главы Минкульта, реплики и жесты актера в адрес женщин — «позор Франции». Малик подчеркнула, что даже если сам Депардье считал свои действия «шутливыми и провокационными», в действительности он вел себя «совершенно неуважительно, недостойно и позорно для Франции, вызывая отвращение». «Мне было противно», — призналась министр.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году по примеру рыцарских орденов. Кодекс организации наделяет ее статусом и правами юрлица, а принадлежность к ней считается во Франции высшим знаком отличия и официального признания особых военных или гражданских заслуг. Прием в орден осуществляет его Великий магистр — действующий президент страны. Генерал Де Голль называл Почетный легион «сообществом элиты живых».

Жерар Депардье получил орден Почетного легиона в 1996 году в Елисейском дворце из рук тогдашнего президента Франции Жака Ширака. В 1998 году обсуждалась возможность его исключения за недостойное поведение: актера приговорили к трем месяцам лишения свободы за вождение мотоцикла в нетрезвом виде — при задержании в его крови содержалось в пять раз больше максимально допустимой нормы алкоголя.

Отзыв ордена Почетного легиона возможен, если:

в отношении награжденного вынесен уголовный приговор,

он совершил действия, противоречащие «чести ордена»,

он совершил действия, наносящие ущерб Франции.

Французские СМИ проводят параллели между Депардье и голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который был исключен из ордена на фоне скандального процесса о сексуальных домогательствах.

После выхода «Дополнительного расследования» Депардье уже лишился Национального ордена Квебека. «Скандальные высказывания Жерара Депардье перед камерами шокировали международную общественность, и не без оснований. Его поведение бросает тень на репутацию членов Национального ордена Квебека», — прокомментировал это премьер-министр франкоязычной канадской провинции Франсуа Лего.

Скандал вокруг Депардье усугубляется выдвинутыми в его адрес обвинениями в сексуальном насилии. Одно из них еще в 2020 году предъявила актриса Шарлотта Арну. Вторую жалобу как раз одновременно с выходом в телеэфир «Дополнительного расследования» подала ее коллега Элен Даррас, которая утверждает, что Депардье домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Сам он отвергает эти обвинения.

Кроме того, в день показа «Дополнительного расследования» совершила попытку самоубийства 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая несколько лет назад рассказала о приставаниях Депардье на съемках фильма в 1982 году. Она утверждала, что актер «засунул свою большую лапу ей под юбку», когда та отдыхала в вагончике между сценами. Спасатели сумели реанимировать Дебевер, но через несколько дней женщина умерла в больнице.