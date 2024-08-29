В Астрахани разгорелся скандал из-за «голой вечеринки», которую устроил недавно открывшийся ночной клуб «Бункер». После того, как в Сети распространилось видео с раздетыми участниками, губернатор региона назвал мероприятие «позором» и «скотством», а полиция отчиталась о задержании семи человек. Как развивались события — в материале RTVI.

«Решили засветить достоинства»: скандальное видео

Видео с вечеринки опубликовал 28 августа телеграм-канал SHOT.

«Гости полностью разделись и сошлись в танцевальном батле, чтобы выиграть айфон. <…> Получить его должен был тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды», — говорилось в посте со ссылкой на рассказы местных жителей.

До финала конкурса дошли два парня и две девушки, которые разделись полностью и «продолжили борьбу за главный приз голыми танцами на шестах», пишет SHOT.

По данным канала, розыгрыш айфона состоялся в рамках «техасской» вечеринки, куда гостей приглашали прийти в костюмах Дикого Запада.

«Но в разгар веселья ковбои и ковбойки внезапно решили засветить все свои достоинства. <…> Перформанс сильно шокировал местных», — утверждается в публикации.

Дату мероприятия SHOT не указал, а в самом клубе отказались ответить каналу на вопрос о «голом» конкурсе.

В одном из роликов в инстаграм*-аккаунте «Бункера» на 23 и 24 августа анонсировались «Техасские выходные» — вечеринка с дресс-кодом Western. На момент выхода материала это видео недоступно.

«Продались за американский телефон»: реакция властей

После публикации SHOT губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал «нелюдями» организаторов «аморального представления», устроенного во время военной операции на Украине. Он высказал мнение, что нужно раскрыть имена всех причастных, включая обычных посетителей клуба, которые наблюдали за происходящим.

«Произошедшее в ночном клубе “Бункер” — это позор для всех нас, астраханцев. <…> Уверен, что общественность вправе поименно знать всех, кто организовал это скотство, кто принимал в нем участие, выставляя напоказ свой срам, кто аплодировал и радовался этому бесчинству», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Бабушкина, участники вечеринки «продались за американский телефон», который реклама и СМИ сделали символом успеха и благополучия. Губернатор заявил, что «ответственность виновных» за проведение вечеринки «будет ничуть не менее действенной, чем в отношении организаторов и участников аналогичной безобразной акции в Москве». Предположительно, он имел в виду скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой в декабре 2023 года.

Бабушкин сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку в «Бункере».

Астраханский губернатор также высказался за то, чтобы в России подняли вопрос «о целесообразности и правомерности» существования подобных «развлекательных учреждений» в нынешних условиях.

«Пошло не по плану»: полицейский рейд

29 августа УМВД Астраханской области отчиталось о задержании семи человек в связи со «скандальной ночной вечеринкой». В сообщении говорилось, что полицейские сами обнаружили публикацию клубного видео при мониторинге интернет-ресурсов.

Среди задержанных полицейские назвали:

организатора мероприятия — 44-летнего индивидуального предпринимателя, который, по их данным, был неоднократно судим за тяжкие преступления;

ведущего конкурса;

двух участниц — приглашенную танцовщицу и посетительницу клуба;

гендиректора клуба;

соучредителя;

кассиршу.

По версии полиции, организатор заранее пригласил «актеров» для участия в «голом» конкурсе под видом обычных посетителей.

«Но мероприятие пошло не по плану и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса», — сообщает УМВД.

На организатора вечеринки составили два административных протокола: по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»; максимальное наказание — арест на 15 суток) и по ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка»; штраф до 500 тыс. рублей).

Ведущий и две участницы конкурса будут привлечены к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП, арест до 15 суток).

Гендиректора клуба, соучредителя и кассира обвинили в неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

«Не надо стесняться»: что известно о клубе

По данным портала «Астрахань.ру», «Бункер» закрылся «и вряд ли будет работать в ближайшее время».

«С хозяевами развлекательного заведения был расторгнут договор аренды, на такой шаг пошел собственник помещения на улице Боевой. При этом в прежнем режиме работают точки общепита, принадлежащие владельцам бизнеса, — две шашлычные “БарДак”», — пишет портал со ссылкой на свои источники.

Аккаунт «Бункера» во «ВКонтакте», где в том числе публиковались отчеты с вечеринок и анонсы следующих, больше недоступен. Региональные СМИ, которые успели дозвониться в клуб, пишут, что там отказывались от любых комментариев по поводу «голого» конкурса.

Судя по инстаграм*-аккаунту «Бункера», заведение официально открылось за несколько дней до скандала, 16 августа. В июле клуб сообщал о состоявшемся «тестовом открытии».

При этом первый пост-анонс грядущего открытия команда «Бункера» опубликовала еще 14 февраля. В нем говорилось, что на мероприятии будут танцоры гоу-гоу, а на фото интерьеров был виден неоновый слоган «не надо стесняться быть а***нным».

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