Опасность возобновления пандемии коронавируса все еще сохраняется, заявил в беседе с «Лентой.ру» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. По его словам, на это указывают некоторые обстоятельства.

Во-первых, иммунитет может защищать от повторного заражения и держаться примерно полгода, после чего человек рискует вновь заболеть, отметил Чепурнов. По словам вирусолога, люди могут болеть коронавирусом много раз, особенно если не используют средства защиты.

«Мы, вообще, уже практически никакой защиты не имеем от них, да и вакцину уже перестали выпускать, поэтому вполне возможен возврат этих вещей. На сегодняшний день совсем не обязательно, что омикрон совершенно заблокировал возможность возврата уханьского варианта или дельты, которая на сегодняшний день является самым тяжелым вариантом из всех, которые нас посещали», — отметил Чепурнов.

Кроме того, есть и второе обстоятельство, обостряющее вероятность возвращения пандемии, считает вирусолог. В лабораториях по-прежнему хранятся резервуары с различными исходными формами коронавируса, которые, например, применялись для создания вакцины, добавил эксперт.

Чепурнов признался, что опасается рекомбинации — создания новой комбинации генов — с коронавирусами, отмеченными высокой летальностью.

В частности, речь идет о вирусе MERS, который относится к бетакоронавирусам, и получившем распространение в 2015 году на Ближнем Востоке, а также о появившемся в 2002 году вирусе SARS, который также называли «атипичной пневмонией». Оба этих вируса, по словам специалиста, имели достаточно высокую летальность, а также заразность.

«Кроме этого, есть еще ряд неприятных природных вариантов, которые на человека пока не переходили, но, как мы видим, это легко происходит даже в природе, а потом мы должны не забывать о том, что есть специфические люди с очень шаловливыми ручками», — добавил вирусолог.

В начале недели в департаменте здравоохранения киевской администрации заявили, что в украинской столице в 4,5 раза по сравнению с показателями в июне выросла заболеваемость коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России коронавирус стал сезонным заболеванием и очередной его пик прогнозируется осенью.