Белорусский пранкер-акционист Владислав Бохан рассказал, что убедил учителей из семи школ в Воронежской области сделать «Шлемы Отечества» из фольги, якобы защищающие от воздействия спутников НАТО. Чтобы придать своим словам убедительности, он сослался на «Единую Россию».

«По нашей легенде, злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ. Поэтому наши учителя должны будут обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги», — объяснил суть пранка Бохан в своей программе на YouTube.

Акционист говорит, что использовал некий «старый бланк» с логотипом «Единой России» и через нейросеть, которую «обучил чиновничьему языку», оформил текст «приказа», где «очертил последствия невыполнения» указаний.

К посланию Бохан для убедительности прикрепил фото неизвестных людей в шапочках из фольги, которые сидят у станции метро в Москве. Он указал, что это участники аналогичного флешмоба от одной из столичных школ. Также, по его словам, к «приказу» была приложена инструкция, как сделать шапочки из фольги.

«Цель мастер-класса — укрепление патриотизма, повышение осведомленности и навыков педагогов в области практических занятий по гражданской обороне, умение работать с подручными материалами для изготовления примитивных средств защиты на фоне угрозы применения спутниковых и радиоэлектронных средств со стороны НАТО, формирование навыков работы с фольгой», — процитировал «документ» Бохан.

Пранкер утверждает, что его «акцию» провели семь школ, среди которых Бобровский образовательный центр «Лидер», Криушинская СШ №3, Колодезянская СОШ и другие.

На видеозаписи, которую прислал центр «Лидер», одна из педагогов заявила, что изготовление шапочек из фольги — это «не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою Родину от внешних угроз».

Женщина добавила, что шапочка, по ее мнению, должна стать «символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов».

Это не первая скандальная акция Бохана. Осенью 2023 года издание «29.ru» писало, что Бохан убедил руководство двух школ Архангельской области (Усть-Пинеги и Березника) разместить листовки со своей фамилией в стиле агитационных материалов для выборов. Себя он описал как «учителя» и «героя СВО».

В одной из школ изданию сообщили, что они «не агитировали за него, информация немножко исковеркана».

Глава управления образования администрации Холмогорского округа Ирина Макарова подтвердила 29.RU, что в местные школы действительно приходили электронные письма с просьбой разместить «агитку». По ее словам, директоров всех школ предупредили, что это фейк, но в Усть-Пинежской школе руководитель «по “распоряжению” сфотографировала себя в библиотеке и отправила фотографию».

В Минобразования региона рассказали, что рассылка в архангельские школы об обязательной агитации в поддержку Бохана была массовой, поэтому из правительства «оперативно был направлен сигнал во все школы региона — не реагировать на фейковую рассылку с провокационным призывом».

В 2022 году Бохан убедил педагогов школы в городе Клин провести акцию с лозунгами нацистской Германии в рамках программы «Единой России», которую назвал «Труд освобождает». Бохан утверждал, что пытался провести схожую акцию в Норильске, «но не прокатило».