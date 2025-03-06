Спустя 30 лет после принятия Пекинской декларации права женщин находятся под угрозой, а гендерная дискриминация по-прежнему широко проявляется в экономике и обществе. Об этом говорится в новом докладе ООН, опубликованном в преддверии Международного женского дня, передает Associated Press.

Почти четверть правительств во всем мире сообщили об ущемлении прав женщин в прошлом году, следует из документа, разработанного UN Women («ООН-женщины») по материалам из 159 стран.

Случаи сексуализированного насилия по причине конфликта возросли на 50% с 2022 года, говорится в докладе. Из них в 95% жертвами становятся женщины — в ООН утверждают, что каждые 10 минут одна женщина или девочка погибает от рук партнера или члена семьи.

По данным UN Women, коэффициент материнской смертности почти не изменился с 2015 года. 10% женщин и девочек живут в нищете, а девушки в возрасте от 15 до 24 лет имеют худший доступ к современным средствам планирования семьи по сравнению с другими возрастными группами.

В докладе также отмечается, что женщины стояли во главе только 87 государств. И хотя с 1995 года доля женщин в законодательных органах увеличилась более чем в два раза, три четверти законодателей — это мужчины.

По итогам Пекинской конференции по положению женщин 1995 года была принята программа расширения прав и возможностей женщин. Она включает в себя 12 пунктов: от борьбы с насилием в отношении женщин до выдвижения женщин на руководящие должности в бизнесе и во власти.

Впрочем, авторы отчета отметили некоторый прогресс в области прав женщин и гендерного равенства за последние пять лет — например, в области образования девочек и доступа к планированию семьи.

Более того, за это же время около 88% государств приняли законы о борьбе с насилием в отношении женщин и создали службы помощи жертвам. Дискриминация на рабочем месте запрещена в большинстве стран, а 44% государств улучшают качество образования и профессиональной подготовки для девочек и женщин.

Тем не менее, права женщин по-прежнему сталкиваются с растущими угрозами по всему миру, считают в UN Women.