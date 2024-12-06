С 1 сентября 2025 года в России может измениться порядок выдачи больничных листов — с ограничениями для тех, кто болеет много и часто. Соответствующее предложение подготовило Министерство здравоохранения. Текст ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения коснутся тех, кто часто уходит на больничный: так, например, если сотрудник за полгода оформил более четырех листов временной нетрудоспособности, следующий ему дадут только на три дня. Исключение составят те случаи, когда больничный оформляется ради:

ухода за членом семьи,

медицинской реабилитации,

получения медпомощи при социально значимых заболеваниях,

проведения заместительной почечной терапии.

В Минздраве предполагают, что приказ о новых правилах оформления больничных листов вступит в силу с сентября 2025 года и будет действовать до начала 2027 года.

Еще в ноябре Министерство здравоохранения предложило передавать медкарты пациентов, бравших четыре и более больничных за полгода, во врачебную комиссию. Тогда же Минтруд сообщил, что в связи с ростом зарплат населения России выплаты по временной нетрудоспособности могут вырасти с нынешних 4 тысяч рублей в день до 5,7 тысячи рублей в 2025 году и до 6,8 тысячи рублей в 2026 году (до вычета налога на доходы физлиц).

Сейчас открыть больничный можно двумя способами — вызвав врача на дом или явившись в поликлинику. Для этого нужно иметь паспорт и СНИЛС. Осмотрев пациента, медик вносит свои выводы и назначения в медкарту или историю болезни, а потом создает электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН).

Больничные могут оформлять врачи, выполняющие их функции фельдшеры и зубные врачи, не могут — врачи скорой помощи, специалисты оздоровительных центров, работники станций переливания крови и чиновники медицинской сферы.

По действующим правилам больничный может продолжаться до 15 календарных дней — вне зависимости от того, сколько и за какой период сотрудник болел до этого. Менее продолжительные больничные — до 10 календарных дней — выписывают зубные врачи и фельдшеры с функцией лечащих врачей.

В 2022 году «Россгострах» и банк «Открытие» провели исследование, по итогам которого сообщили, что почти 60% россиян не оформляют больничный, из них 30% отпрашиваются на пару дней «отлежаться», а каждый пятый ходит больным на работу. Главными причинами отказа от ухода на больничный респонденты назвали потерю в деньгах по сравнению с зарплатой и необходимость все равно выполнять свои обязанности, пусть даже частично.